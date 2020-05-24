Медсестер заперли в морге из-за контакта с заболевшим

В центральной районной больнице Архангельска медсестер на ночь заперли в морге под угрозой увольнения и уголовного преследования. Это произошло из-за их контакта с заболевшим коронавирусом пациентов.

Медсестры думали, что их отправят в обсерватор, однако к ним приставили охрану и заставили войти в морг. Женщины были против, однако главный врач пригрозил, что их заведут в морг против их воли.