В центре погоды "Фобос" рассказали агентству РИА "Новости" о погоде в Москве на следующую неделю.
В столице России с 25 по 31 мая ожидается дождливая погода. Температура воздуха будет средней — от 18 до 20 градусов тепла.
Из информации от синоптиков известно, что самым холодным днем недели станет среда.
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