Синоптики "Фобос" рассказали о дождливой неделе в Москве

В центре погоды "Фобос" рассказали агентству РИА "Новости" о погоде в Москве на следующую неделю.

В столице России с 25 по 31 мая ожидается дождливая погода. Температура воздуха будет средней — от 18 до 20 градусов тепла.

Из информации от синоптиков известно, что самым холодным днем недели станет среда.