В Дагестане частично введут пропускной режим

Жесткий пропускной режим планируют ввести в Дагестане. Он появится в тех районах, где местные жители отказываются соблюдать режим самоизоляции.Об этом предупредил глава региона Владимир Васильев.

"Я уже готовлю такой вариант, чтобы где-то ввести жёсткую пропускную систему. Мы обеспечим порядок, но до этого нельзя доводить, и это зависит от нас с вами. Там же, где улучшается обстановка, нужно создавать более комфортные условия для жизни людей, но безопасные", — цитирует Васильева его пресс-служба.

Пропускной режим может появиться в районах с низким уровнем самоизоляции и высокой динамикой роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, что в регионе сообщается о большом количестве незарегистрированных смертей от коронавируса. По поручению президента России Владимира Путина, в Дагестане пройдет масштабная дезинфекция.

По мнению бывшего тренера "Анжи" Гаджи Гаджиева, вспышка связана в том числе с сильными народными традициями. Несмотря на эпидемию, местные жители долгое время продолжали массово ходить в мечети, посещали многолюдные похороны.