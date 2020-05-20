Жесткий пропускной режим планируют ввести в Дагестане. Он появится в тех районах, где местные жители отказываются соблюдать режим самоизоляции.Об этом предупредил глава региона Владимир Васильев.
"Я уже готовлю такой вариант, чтобы где-то ввести жёсткую пропускную систему. Мы обеспечим порядок, но до этого нельзя доводить, и это зависит от нас с вами. Там же, где улучшается обстановка, нужно создавать более комфортные условия для жизни людей, но безопасные", — цитирует Васильева его пресс-служба.
Пропускной режим может появиться в районах с низким уровнем самоизоляции и высокой динамикой роста заболеваемости коронавирусом.
Напомним, что в регионе сообщается о большом количестве незарегистрированных смертей от коронавируса. По поручению президента России Владимира Путина, в Дагестане пройдет масштабная дезинфекция.
По мнению бывшего тренера "Анжи" Гаджи Гаджиева, вспышка связана в том числе с сильными народными традициями. Несмотря на эпидемию, местные жители долгое время продолжали массово ходить в мечети, посещали многолюдные похороны.
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