Более 27 тысяч москвичей вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса нового типа излечились 1458 пациентов.

Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Общее количество излечившихся от COVID-19 в Москве теперь составляет 27490 человек.