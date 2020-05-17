За прошедшие сутки в Москве от коронавируса нового типа излечились 1458 пациентов.
Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Общее количество излечившихся от COVID-19 в Москве теперь составляет 27490 человек.
"Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1458 человек", — отметила Ракова.
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