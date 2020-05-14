Полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО сориентировал региональные власти на необходимость поддержки производителей продуктов питания, которые столкнулись с кризисом сбыта из-за временного прекращения работы ключевого корпоративного потребителя — туристической индустрии.
"В особенности требуют поддержки наиболее уязвимые отрасли — производители скоропортящейся продукции, в частности, молочной, — отмечает Чайка. — Критически важно сохранить обычные объемы производства, чтобы не пострадали заводы и люди не потеряли рабочие места. При этом мы прекрасно понимаем, что производителям просто некому поставлять свои продукты. В связи с эпидемиологической ситуацией спрос существенно снизился. При этом тысячи граждан Кавказа готовы принять помощь. В сложившейся ситуации нам необходимо наладить сообщение между предпринимателями и малоимущим населением, чтобы покрыть издержки первых и обеспечить продуктами питания вторых".
Уже сегодня при инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова запущена такая акция. Около 5 тысяч нуждающихся жителей Пятигорска, Невинномысска и Кочубеевского района получат продуктовые наборы от местных производителей молочной отрасли. В наборы войдут:
Продуктовые корзины предназначены для малообеспеченных пожилых граждан, а также многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких матерей, состоящих на учете в органах социальной защиты. Финансовую часть возьмет на себя Фонд социальной поддержки населения, который учрежден правительством края. Чтобы не нарушать режим самоизоляции, продукцию будут привозить на дом социальные работники.
"Это не теория, а настоящая практика малых дел, которые приводят к большим результатам, — говорит Юрий Чайка. — Думаю, такой подход может и должен тиражироваться в других субъектах и отраслях. Это действенная и, что важно, оперативная мера поддержки как бизнеса, так и людей, которым необходима любая помощь уже сегодня".
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