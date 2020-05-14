Чайка отметил необходимость поддержки сферы производства продуктов

Полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО сориентировал региональные власти на необходимость поддержки производителей продуктов питания, которые столкнулись с кризисом сбыта из-за временного прекращения работы ключевого корпоративного потребителя — туристической индустрии.

"В особенности требуют поддержки наиболее уязвимые отрасли — производители скоропортящейся продукции, в частности, молочной, — отмечает Чайка. — Критически важно сохранить обычные объемы производства, чтобы не пострадали заводы и люди не потеряли рабочие места. При этом мы прекрасно понимаем, что производителям просто некому поставлять свои продукты. В связи с эпидемиологической ситуацией спрос существенно снизился. При этом тысячи граждан Кавказа готовы принять помощь. В сложившейся ситуации нам необходимо наладить сообщение между предпринимателями и малоимущим населением, чтобы покрыть издержки первых и обеспечить продуктами питания вторых".

Уже сегодня при инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова запущена такая акция. Около 5 тысяч нуждающихся жителей Пятигорска, Невинномысска и Кочубеевского района получат продуктовые наборы от местных производителей молочной отрасли. В наборы войдут:

молоко,

сметана,

творог,

кефир,

сливочное масло и сыр.

Продуктовые корзины предназначены для малообеспеченных пожилых граждан, а также многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких матерей, состоящих на учете в органах социальной защиты. Финансовую часть возьмет на себя Фонд социальной поддержки населения, который учрежден правительством края. Чтобы не нарушать режим самоизоляции, продукцию будут привозить на дом социальные работники.