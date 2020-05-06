Минздрав Хабаровского края сообщил о первом случае принятия родов у пациентки, зараженной COVID-19. Ребенок родился в удовлетворительном состоянии.
"Первые роды на фоне коронавирусной инфекции в Хабаровске состоялись 3 мая в перинатальном центре в условиях мельцеровского бокса и соблюдения всех норм противоэпидемического режима", — говорится в сообщении.
Женщина проходила лечение в инфекционном госпитале, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию и COVID-19. Во время начала родов беременную доставили в перинатальный центр.
"Роды прошли физиологично, ребенок родился в удовлетворительном состоянии, был переведен в отдельную от матери палату, где и находится сейчас под наблюдением врачей-неонатологов. Маму для продолжения лечения пневмонии 4 мая перевели в инфекционный̆ стационар", — сообщили в Минздраве.
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