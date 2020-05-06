Лечившаяся от COVID-19 жительница Хабаровска родила ребенка

Минздрав Хабаровского края сообщил о первом случае принятия родов у пациентки, зараженной COVID-19. Ребенок родился в удовлетворительном состоянии.

"Первые роды на фоне коронавирусной инфекции в Хабаровске состоялись 3 мая в перинатальном центре в условиях мельцеровского бокса и соблюдения всех норм противоэпидемического режима", — говорится в сообщении.

Женщина проходила лечение в инфекционном госпитале, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию и COVID-19. Во время начала родов беременную доставили в перинатальный центр.