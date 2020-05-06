Депутата Калашникова выписали из больницы

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, у которого ранее обнаружили коронавирус, рассказал агентству РИА "Новости" о том, что его выписали из больницы благодаря хорошему самочувствию.