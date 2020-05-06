Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, у которого ранее обнаружили коронавирус, рассказал агентству РИА "Новости" о том, что его выписали из больницы благодаря хорошему самочувствию.
"Я отправлен на карантин на 14 дней. Есть осложнения разные, нужно долечиваться, но уже лучше, уже гораздо веселее. Воздухом дышу. Благодарю всех, кто меня поддерживал, это сотни людей", — сказал Калашников РИА "Новости", отметив, что сейчас находится дома.
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