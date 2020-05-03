В Бердске разыскивается мальчик с новым самокатом

В городе Бердск Новосибирской области сутки назад пропал 10-летний мальчик. 2 мая он вышел покататься на самокате около дома и исчез.

"Мальчик очень любит самокаты. В день пропажи папа подарил ему самокат. Несмотря на режим самоизоляции, он отпросился у мамы на прогулку. Ему разрешили на час. Выехал на самокате во двор. Когда мама решила проверить, ребенка во дворе не было", — рассказала сайту "kp.ru" руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" в Новосибирске Алеся Яблонских.

Уточняется, что поводов для побега у мальчика не было, семья благополучная.