Задержанную в Новосибирске утку отдадут хозяевам после анализов

Региональное управление Россельхознадзора Новосибирска сообщило о том, что задержанную в аэропорту утку Бориславу отдадут хозяевам после проведения всех анализов.

Ранее сообщалось, что прибывшую в Новосибирск вывозным рейсом из Вьетнама утку Бориславу забрали у хозяев и поместили на карантин из-за отсутствия разрешения на ввоз птицы в Россию.

Известно, что утку туристы купили во Вьетнаме, где и оформили на нее документы, но их оказалось недостаточно.