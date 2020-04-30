Региональное управление Россельхознадзора Новосибирска сообщило о том, что задержанную в аэропорту утку Бориславу отдадут хозяевам после проведения всех анализов.
Ранее сообщалось, что прибывшую в Новосибирск вывозным рейсом из Вьетнама утку Бориславу забрали у хозяев и поместили на карантин из-за отсутствия разрешения на ввоз птицы в Россию.
Известно, что утку туристы купили во Вьетнаме, где и оформили на нее документы, но их оказалось недостаточно.
"Учитывая, что в предъявленном владельцами документе на птицу не отражена информация об эпизоотическом благополучии местности происхождения и карантинировании. После получения результатов лабораторных исследований будет принято решение о передаче утки владельцам", — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.