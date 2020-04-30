Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Новости Все >
Палеонтологи доказали существование хищных плавающих динозавров
Бразильскому городу не хватает гробов из-за коронавируса
Овечкин официально признан лучшим левым вингером в НХЛ
Лолита Милявская 40 лет ходила без бюстгальтера, опасаясь онкологии
Мэр Киева самостоятельно подстригся из-за неработающих парикмахерских
Европейские туристы начали массово собираться в Россию
В Подмосковье мужчина надругался над могилой бывшей сожительницы
Источник Правда.Ру

Задержанную в Новосибирске утку отдадут хозяевам после анализов

Россия » Сибирь » Новосибирск

Региональное управление Россельхознадзора Новосибирска сообщило о том, что задержанную в аэропорту утку Бориславу отдадут хозяевам после проведения всех анализов.

Ранее сообщалось, что прибывшую в Новосибирск вывозным рейсом из Вьетнама утку Бориславу забрали у хозяев и поместили на карантин из-за отсутствия разрешения на ввоз птицы в Россию.

Известно, что утку туристы купили во Вьетнаме, где и оформили на нее документы, но их оказалось недостаточно.

"Учитывая, что в предъявленном владельцами документе на птицу не отражена информация об эпизоотическом благополучии местности происхождения и карантинировании. После получения результатов лабораторных исследований будет принято решение о передаче утки владельцам", — говорится в сообщении.

птица туристы въетнам карантин новосибирск
Последние материалы
В Красноярском крае мужчина продал квартиру по чужому паспорту
Палеонтологи доказали существование хищных плавающих динозавров
Бразильскому городу не хватает гробов из-за коронавируса
Овечкин официально признан лучшим левым вингером в НХЛ
Лолита Милявская 40 лет ходила без бюстгальтера, опасаясь онкологии
Мэр Киева самостоятельно подстригся из-за неработающих парикмахерских
Европейские туристы начали массово собираться в Россию
В Подмосковье мужчина надругался над могилой бывшей сожительницы
"Любовница" Прилучного прокомментировала слухи о романе с актёром
Ушакова рассказала об иске к Кокорину и Мамаеву
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Министра культуры и туризма Калмыкии уволили за кумовство
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
Пользователей мобильного приложения Сбербанка стало вдвое больше
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Песков: власти поддержат всех без исключения
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Почему Путин издевается над россиянами?
Песков: власти поддержат всех без исключения
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
"Северный поток-2": развязка близка?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ