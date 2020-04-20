В Краснодаре было возбуждено уголовное дело против 73-летнего пенсионера, который задушил своего соседа по больничной палате.

"Фигурант напал на мужчину и начал его душить. На крики в палату вбежали медработники, они оказали пострадавшему неотложную помощь. Однако несмотря на предпринятые меры, спасти пациента не удалось — он умер от асфиксии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого", — сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.