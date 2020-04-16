Мэра Новокузнецка нецензурно обругали за замечание о самоизоляции

Мэр города Новокузнецка принял активное участие в патрулировании улиц города и поиска нарушителей самоизоляции. На одной из детских площадок во дворах города был замечен молодой человек. На слова Кузнецова о режиме изоляции парень грубо высказался и просто ушел на другую детскую площадку.

"С таким халатным отношением нам вирус не победить! Во всех регионах (в том числе СФО) резко обострилась обстановка с коронавирусной инфекцией", — написал мэр в своем Instagram.

Также Кузнецов отметил, что не все местные жители понимают ту опасность, которой они подвергают и себя, и окружающих, не соблюдая режим самоизоляции.