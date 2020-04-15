На Кубани ужесточат меры контроля за транспортными средствами. Для этих целей на основных магистралях муниципалитетов края установят карантинные посты, передает РИА "Новости".
О введении такой меры распорядился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в первую очередь это коснется Краснодара: на главных улицах города появится больше постов с машинами ДПС (Дорожно-патрульной службы).
"Необходимо, чтобы патрульные машины стояли на главных улицах города, просто перекрыли дорогу и пускали только тех, у кого есть соответствующее разрешение… Не нужно штрафовать, давайте просто их разворачивать. Только так, поставив жесткий заслон, мы сможем предотвратить распространение инфекции по нашим городам и районам", — заявил Кондратьев.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.