На главных магистралях Кубани установят карантинные посты

На Кубани ужесточат меры контроля за транспортными средствами. Для этих целей на основных магистралях муниципалитетов края установят карантинные посты, передает РИА "Новости".

О введении такой меры распорядился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в первую очередь это коснется Краснодара: на главных улицах города появится больше постов с машинами ДПС (Дорожно-патрульной службы).