Захарова рассказала, сколько россиян вернется домой из США

278 россиян эвакуированы из США. Они прилетят в Санкт-Петербург и Москву.

Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По информации Минтранса, рейс SU103 по маршруту "Нью-Йорк — Пулково — Шереметьево" отправлен. На борту 278 пассажиров, из них 244 взрослых, 19 детей и 15 младенцев. В Пулково выходят 59 пассажиров, из них три ребенка и три младенца. В Шереметьево направляются 219 пассажиров, из них 16 детей и 12 младенцев", — уточнила Захарова.

Она подчеркнула, что за основу был взят опыт эвакуации россиян, который состоялся неделю назад. Те, кто оказался на вывозном борту, проведут две недели в карантине. Наличие места для полной самоизоляции было одним из условий эвакуации. Провести без общения с миром 14 дней туристы должны в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге или Ленобласти.

Напомним, что с 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. При эвакуации граждан из-за границы в Москву в сутки разрешено доставить 500 человек, в регионы — не более 200 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на этой неделе на родину вернутся туристы, "застрявшие" в Таиланде.