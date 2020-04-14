Часть россиян вывезут из Таиланда на этой неделе

Российских туристов, которые застряли в Таиланде, эвакуируют на родину. Вывозной рейс запланирован на субботу, 18 апреля.

Рейс совершит авиакомпания S7. Туристов соберут в Бангкоке, откуда самолет доставит их во Владивосток. На родине россиян ждет двухнедельный карантин.

Точное время вылета пока не сообщается. Сейчас идет проработка этого вопроса с оперативным штабом.

"Следующий рейс из Бангкока по плану отправится во Владивосток 18 апреля, точное время вылета станет известно после согласования оперативным штабом", - говорится в сообщении компании-перевозчика.

Стоит отметить, что 14 апреля на родину отправились туристы, которых доставят в Новосибирск и Иркутск. Рейсы также выполняются из Бангкока. Эвакуацию проводит S7.

Ранее сообщалось, что семерым россиянам в Таиланде поставили диагноз «коронавирус». Все отдыхающие находятся в туристических местах - в Патайе и на острове Пхукет. Возраст инфицированных варьируется от 28 до 60 лет.

В Таиланде ужесточили карантинные меры. В стране ввели комендантский час. Находиться на улице запрещено с 22 часов до 4 утра.