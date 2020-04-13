Депутат Госдумы: нерабочий период продлят до середины мая

Режим ограничения передвижений будет продлен до июня. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

По его словам, это было очевидно еще месяц назад.

«Режим ограничения передвижений будет работать до июня. Причем с высокой долей вероятности до середины июня. Причем при оптимистическом сценарии. Мы понимаем, что Россия находится на фазе подъема эпидемии. У нас прирост идет по ритмике, которая в Европе была месяц назад, то есть удвоение каждые три-четыре дня. И даже если мы выходим на плато, то, во-первых, мы на него выйдем не ранее, чем в мае. Во-вторых, чтобы после выхода на плато у нас не было второго подъема, придется еще держать мероприятия по самоизоляции определенное время», - уверен депутат.

Ранее «Правда.Ру» писала, что до 9 мая режим самоизоляции скорее всего не снимут. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в ближайшие дни Россию ждет пик заболеваемости коронавирусом.