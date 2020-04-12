До Дня Победы в России не будет снят режим самоизоляции. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем", — пояснила Голикова.

"Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем, и 14-16 апреля могут стать быть для нас неким критерием — выходим мы все-таки или будем еще какое-то время подрастать", — добавила вице-премьер.