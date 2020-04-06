На прошлой неделе ВОЗ и ООН предупредили, что на мир надвигается продовольственный кризис.
Причин тому несколько. "Правда.Ру" рассказывала о них (прочитать можно здесь).
Насколько актуальна эта угроза для России? Корреспонденту "Правды" рассказал Валерий Гартунг, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
ВОЗ и ООН предупреждают о надвигающемся продовольственном кризисе. Нам неоднократно и правительство, и ритейлеры говорили о том, что запасов достаточно на несколько месяцев. А что потом? Есть ли сейчас импорт в нашу страну?
На данный момент никакой информации о проблемах с импортом не поступало. Что касается обеспечения страны продовольствием, то мы в состоянии почти все производить самостоятельно. Конечно, может быть, какие-то там деликатесы иногда не доезжают, но это же не кризис и не голод.
Нам реально есть чего бояться без этих страшилок.
Вы имеете в виду коронавирус?
Ну, конечно.
Так что, не надо штурмом брать супермаркеты. Еды хватит на всех. И коронавируса тоже, если самоизоляцию не соблюдать.
Пока решили защитить только детей и подростков.