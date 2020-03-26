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Круизному лайнеру Costa Neoromantica запрещен вход в порт Владивостока

Россия » Дальний Восток » Владивосток

 Роспотребнадзор запретил впускать в порт Владивостока круизный лайнер Costa Neoromantica, который ходит под флагом Италии.

Как рассказал представитель владивостокского порта, лайнеру Costa Neoromantica предложено пройти карантин для пополнения запасов на рейде, о чем попросил капитан судна.

Власти Приморского края получили распоряжение от Роспотребнадзора:

все специалисты, которые будут контактировать с экипажем во время доставки на судно запасов агенты, грузчики и прочие должны будут пройти 14-дневный карантин.

Эти условия озвучены судовому агенту "Международный круизный сервис "Владивосток", сейчас ожидается его решение по дальнейшим действиям.

По данным властей Приморья, в настоящий момент на корабле около 418 членов экипажа из многих стран, в том числе тех, где бушует коронавирус.

 

 

Темы порт владивосток круизный лайнер роспотребнадзор
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