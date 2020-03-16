Российские компании готовы перевести сотрудников на удаленную работу

Угроза бизнесу может стать причиной перевода сотрудников на режим home office. Такого мнения придерживаются 42% российских компаний.

В критической ситуации они готовы перевести работников на удаленный формат работы. 28% смогут отпустить из офиса половину своих сотрудников. Еще 10% отправят на "удаленку" каждого третьего работника. А вот каждая пятая компания заявила, что дистанционный формат работы им категорически не подходит.

При этом 87% опрошенных руководителей заявили, что даже если коронавирус распространится в стране, они не приостановят своей деятельности. 51% респондентов не сомневаются, что вирус нанесет экономический вред их компании.

Ранее сообщалось, что в Чехии введен общенациональный карантин. Выходить из дома гражданам можно только на работу и за продуктами.