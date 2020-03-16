Общенациональный карантин ввели в Чехии

Коронавирус в Чехии привел к общенациональному карантину. Он будет действовать до 24 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Информация размещена на сайте кабина страны. Общенациональный карантин означает ограничение на передвижение внутри страны. Беспрепятственно передвигаться можно только с работы и на работу, а также в продуктовые супермаркеты.

Напомним, что Чехия также запретила своим гражданам покидать родину, а въезд иностранцев полностью запрещен.

Ранее ВОЗ сообщила, что за минувшие сутки в мире коронавирусом заболели 11 тысяч человек.