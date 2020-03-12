Из-за ситуации, сложившейся с распространением коронавируса, в России принято решение временно приостановить авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией.
Как следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, запрет на полеты пассажирских лайнеров в эти страны вводится с 13 марта.
Остаются только рейсы из Москвы:
Уточнение: речь идет о перелетах в обе стороны.
Частично ограничения на пассажирские авиаперевозки коснутся желающих отправиться в Израиль:
Как рассказали в компании,
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.