Из-за коронавируса Россия сокращает полеты в 4 страны Европы

Из-за ситуации, сложившейся с распространением коронавируса, в России принято решение временно приостановить авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией.

Как следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, запрет на полеты пассажирских лайнеров в эти страны вводится с 13 марта.

Остаются только рейсы из Москвы:

в Берлин,

Франкфурт-на-Майне,

Мюнхен,

Барселону,

Мадрид,

Париж.

Уточнение: речь идет о перелетах в обе стороны.

Ориентировочно, ограничение авиасообщения введено до 30 апреля.

"Аэрофлот" будет реже летать в Израиль

Частично ограничения на пассажирские авиаперевозки коснутся желающих отправиться в Израиль:

"Аэрофлот" в 2,5 раза сокращает количество рейсов в города этой страны.

Как рассказали в компании,