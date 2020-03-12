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Источник Правда.Ру

Из-за коронавируса Россия сокращает полеты в 4 страны Европы

Россия

Из-за ситуации, сложившейся с распространением коронавируса, в России принято решение временно приостановить авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией.

Как следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, запрет на полеты пассажирских лайнеров в эти страны вводится с 13 марта.

Остаются только рейсы из Москвы:

  • в Берлин,
  • Франкфурт-на-Майне,
  • Мюнхен,
  • Барселону,
  • Мадрид,
  • Париж.

Уточнение: речь идет о перелетах в обе стороны.

Ориентировочно, ограничение авиасообщения введено до 30 апреля.

"Аэрофлот" будет реже летать в Израиль

Частично ограничения на пассажирские авиаперевозки коснутся желающих отправиться в Израиль:

  • "Аэрофлот" в 2,5 раза сокращает количество рейсов в города этой страны.

Как рассказали в компании,

  • пассажирам, которые уже приобрели билеты на рейсы в Израиль или из него с датами вылета до 31 мая включительно, предлагается оформить вынужденный возврат и получить назад полную стоимость.
  • пассажиры с билетами в города Германии, Франции и Испании (или из них) с теми же датами вылета смогут без штрафов поменять маршрут и даты путешествия на рейсы "Аэрофлота" в срок до 31 декабря.
Темы аэрофлот коронавирус авиаперевозки полеты в европу
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