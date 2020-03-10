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В Ростовской области открылась новая школа

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Красный Аксай открылось новое учебное заведение, рассчитанное на 1100 мест, в рамках нацпроекта "Образование". Донской губернатор Василий Голубев побывал в новом учебном заведении, оценил условия и пообщался с педагогами и учениками.

Стоит отметить, донские власти оказывали содействие подрядчику на всех этапах строительства. Новая, современная школа стала примером для остальных образовательных учреждений Ростова. Учебное заведение открыто в рамках национального приоритетного проекта "Образование", оснащено в соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая школа" и соответствует всем критериям современного образования.

Второй корпус лицея №11, разместившийся на 14 гектарах, имеет 4 блока, в которых, помимо учебных классов, предусмотрены:

  • 6 спортзалов,
  • библиотека,
  • актовый зал на 500 мест,
  • кабинеты для занятий инженерным делом и медициной.

В лицее ученику есть из чего выбрать, в заведении предусмотрено три направления:

  • химико-биологическое,
  • социально-экономическое,
  • информационно-технологическое.

В классах установлено современное оборудование, в частности, имеются цифровые лаборатории, проектор, 3D-принтер, в лицее есть все необходимое и для интерактивного обучения.

"Мне нравится комплексность лицея. Здесь есть всё для того, чтобы учиться, заниматься спортом, развивать свои интересы, есть возможность развиваться разносторонне. В самом начале строительства мы договорились с подрядчиком, что эта школа будет одной из лучших. Здесь должна создаваться устойчивая платформа для того, чтобы ребенок получал знания, необходимые в дальнейшей жизни. Считаю, эта задача решена", — заявил Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области вручил директору учебного заведения сертификат на покупку лабораторного оборудования. Также он посчитал достойной инициативу ребят присвоить лицею имя Зинаиды Ермольевой. Советский микробиолог, разработала отечественный пенициллин и наладила производство бактериофага против холеры, училась на медицинском факультете Донского университета. В годы Великой Отечественной ее препараты спасли жизни сотням тысяч солдат.

Темы образование ростов-на-дону василий голубев ростовская область открытие новой школы
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