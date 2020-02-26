Голосование по Конституции предложено провести 22 апреля

Между православным постом и Рамаданом в России может пройти голосование за поправки в Конституцию. Члены рабочей группы предлагают провести его 22 апреля.

Свою идею они презентовали Владимиру Путину.

"Логика выбора здесь была достаточно простой. К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев, мусульман, начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами — 22-е число", — пояснил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

Если этот день будет выбран для голосования, его сделают выходным. 22 апреля 2020 года приходится на среду.

Напомним, что 22 апреля — день рождения Владимира Ленина.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что для внесения корректировок в Конституцию россияне прислали около 900 предложений.