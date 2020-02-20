ФСБ России поручили защищать информацию о вооружении

Защищать информацию о новейших разработках в вооружении — такую задачу перед Федеральной службой безопасности поставил Владимир Путин. Сегодня он выступил на коллегии ФСБ.

Российский лидер подчеркнул, что зарубежные спецслужбы активизировались в России. Поэтому необходимо особо тщательно защищать интересы страны.

"Активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается. И ваша задача — действовать надёжно, эффективно", — подчеркнул глава государства.

Также в особой защите, по словам президента, нуждаются инновационные научные разработки, которое дают России преимущество перед другими странами.