20 лет прошло со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга. Сегодня память Анатолия Собчака почтил президент Владимир Путин.
Российский лидер возложил к памятнику друга и наставника букет красных роз. Дань памяти Собчаку отдала вдова Людмила Нарусова, действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, дочь Ксения Собчак и другие.
В память о мэре города на Неве сегодня пройдет большой концерт. Владимир Путин также на нем будет присутствовать.
Действующий президент России много лет проработал с Анатолием Собчаком. Их совместная деятельность началась в 1991 году.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.