Путин почтил память Анатолия Собчака

20 лет прошло со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга. Сегодня память Анатолия Собчака почтил президент Владимир Путин.

Российский лидер возложил к памятнику друга и наставника букет красных роз. Дань памяти Собчаку отдала вдова Людмила Нарусова, действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, дочь Ксения Собчак и другие.

В память о мэре города на Неве сегодня пройдет большой концерт. Владимир Путин также на нем будет присутствовать.

Действующий президент России много лет проработал с Анатолием Собчаком. Их совместная деятельность началась в 1991 году.