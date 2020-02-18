Лидеры думских фракций внесут свои поправки в Конституцию

Лидеры четырех думских фракций в ближайшее время встретятся с Владимиром Путиным. На встрече они презентуют главе государства свои предложения по поправкам в Конституцию.

Инициатором встречи стал глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. 18 февраля он озвучил идею президенту России.

"Договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы", — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Конституцию планируют внести запрет на отчуждение территорий и на наличие счетов в зарубежных банках для членов правительства.