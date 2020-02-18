Счета в зарубежных банках закроют российские министры

Запрет на счета в зарубежных банках могут прописать в Конституции. Это условие будет распространяться на премьер-министра и членов правительства.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников.

"Председателю правительства, заместителю председателя правительства, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ", — процитировал политик текст поправки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Конституции пропишут запрет на отчуждение территорий. Это значит, что после ухода Владимира Путина с поста президента, у России не отнимут Крым, Курилы и Калининград.