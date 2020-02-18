Запрет на отчуждение территорий пропишут в Конституции

Другие страны не получат территории, которые Россия считает своими. Важность сохранения целостности страны пропишут в Конституции.

Запрет на отчуждение территорий — одна из поправок, которые поддержит рабочая группа. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Андрей Клишас.

"Я думаю, мы эту поправку поддержим, по крайней мере, на следующей встрече с президентом будем докладывать с формулировками ", — отметил политик.

На следующей неделе поправку в главный закон страны представят на согласование президента.

Поправка возникла после предположения, что после ухода Владимира Путина с поста российского лидера иностранные государства попытаются отобрать у России ряд спорных территорий. Среди них Калининград, Крым и Курилы.

Накануне стало известно, что прием поправок в Конституцию продлили на две недели. Направить свои предложения по главному закону страны можно до 2 марта.