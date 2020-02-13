Первый весенний месяц на европейской части России будет таким, каким должен быть, согласно климатическим нормам.
С таким прогнозом выступила Людмила Паршина, завлабораторией Гидрометцентра России.
"Если говорить о Москве, здесь в марте по ночам вероятны заморозки до минус 5 градусов, а днем в основном будет тепло, до плюс 6. В общем, как в 1984 году — температура будет колебаться в районе отметки "ноль", — говорит синоптик.
Март порадует теплом жителей
На всей остальной территории Дальнего Востока будет чуть-чуть теплее нормы.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.