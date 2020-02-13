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Источник Правда.Ру

Синоптик Гидрометцентра рассказала о прогнозах на март

Россия

Первый весенний месяц на европейской части России будет таким, каким должен быть, согласно климатическим нормам.

С таким прогнозом выступила Людмила Паршина, завлабораторией Гидрометцентра России.

Центр

"Если говорить о Москве, здесь в марте по ночам вероятны заморозки до минус 5 градусов, а днем в основном будет тепло, до плюс 6. В общем, как в 1984 году — температура будет колебаться в районе отметки "ноль", — говорит синоптик.

Где будет теплее, чем обычно

Март порадует теплом жителей

  • юга и востока республики Коми;
  • Пермского края;
  • Кировской области;
  • Башкирии;
  • Урала;
  • Сибири.

Теплая погода, согласно "календарю", будет

  • на Камчатке;
  • на Чукотке;
  • на Сахалине;
  • в Хабаровском крае;
  • в Приморье.

На всей остальной территории Дальнего Востока будет чуть-чуть теплее нормы.

Морозы сохранятся на северо-западе страны

  • в Коми воздух по ночам до минус 20;
  • на севере ЦФО — минус 9.

Осадков много не ожидается нигде, кроме

  • северной части Карелии;
  • Мурманской области;
  • на юге Таймыра;
  • на северо-западе Якутии;
  • на севере Красноярского края;
  • на севере Камчатки.
Темы март погода гидрометцентр людмила паршина
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