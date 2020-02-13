Первый весенний месяц на европейской части России будет таким, каким должен быть, согласно климатическим нормам.

С таким прогнозом выступила Людмила Паршина, завлабораторией Гидрометцентра России.

"Если говорить о Москве, здесь в марте по ночам вероятны заморозки до минус 5 градусов, а днем в основном будет тепло, до плюс 6. В общем, как в 1984 году — температура будет колебаться в районе отметки "ноль", — говорит синоптик.