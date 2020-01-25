Скончалась 92-летняя российская актриса театра

Мэр Краснодара Евгений Первышов, а также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразили соболезнования родным и близким Идеи Макаревич, которая скончалась накануне. Актриса выступала на сцене Краснодарского драматического театра. Она умерла в возрасте 92 лет.

Идея Григорьевна стала первой актрисой театра, которая получила звание народной артистки.