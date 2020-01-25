Мэр Краснодара Евгений Первышов, а также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразили соболезнования родным и близким Идеи Макаревич, которая скончалась накануне. Актриса выступала на сцене Краснодарского драматического театра. Она умерла в возрасте 92 лет.
Идея Григорьевна стала первой актрисой театра, которая получила звание народной артистки.
"Самые искренние соболезнования родным и близким Идеи Макаревич. Это тяжелая утрата для поклонников ее таланта и всего города", - добавил Евгений Первышов.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".