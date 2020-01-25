Московских первоклассников учат играть в шахматы

Ученики московских школ учатся азам игры в шахматы уже с 1 класса, а многие из них первые знания получают еще в дошкольных учреждениях.

"В московских школах реализуется прекрасная возможность, когда можно организовать настоящий урок шахмат или использовать отличные пособия, которые есть в каждой московской школе, чтобы обеспечить детей программами дополнительного образования или внеурочной деятельности", — рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы Андрей Зинин.

Основным пособием для обучения игре в шахматы является серия учебников "Шахматы в школе" издательства "Просвещение".

"Учебники адаптированы для нынешних детей, для сегодняшней программы. Они достаточно легко усваиваются. Все написано доступным языком, детям нравится", — отмечает педагог дополнительного образования школы №1374 Роман Таропчин.

Кроме того, в библиотеке Московской электронной школы размещены игры, уроки, обучающие ролики, посвященные шахматам. Проверить свои силы московские школьники могут на турнирах "Московский гамбит" и "Белая ладья".