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Судно 19-го века было обнаружено на дне Оки

Россия » Центр » Тула

Тульское отделение Русского географического общества сообщило о грандиозной находке в реке Ока. По словам руководителя отделения РГО Олега Золотарева на дне реки обнаружили старинное судно 19-го века. Специалисты считают, что барка затонула примерно в 1920 году.

В тульском отделении РГО объяснили, что до наших дней такие суда не сохранились, поскольку их разбирали для бытовых нужд. Исследователи установили, что длина барки составляет 40 метров. Сейчас специалисты проводят детальное исследование находки, чтобы определить возможность вытащить ее из воды без повреждений.

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