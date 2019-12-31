Как творилась история: опубликованы архивные фото за 20 лет

Сегодня исполняется 20 лет с того момента, как бразды правления Россией принял действующий президент Владимир Путин.

Архив фотографий и видеороликов — 100 видео и 600 фото из серии "как это было" — опубликован на сайте 20. kremlin.ru.

"В альбоме собраны наиболее яркие и интересные фотографии и записи прошлых лет. Часть из них хорошо известна, часть уже наверняка забылась, а некоторые публикуются впервые", — написано на сайте.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, в альбом вошли "избранные моменты последних двух десятилетий", связанные с работой российского лидера и в качестве президента, и в должности главы правительства.

На данный момент на сайте можно увидеть материалы с 31 декабря 1999 года — когда Борис Ельцин в Новогоднем обращении к россиянам объявил о своей отставке с поста президента и представил стране мало кому тогда известного Владимира Путина — по 2004 год.

Остальные будут добавляться в течение нескольких недель.

Мелькают кадры: видео речи Ельцина, назначение Путина исполняющим обязанности президента, уходящий президент в присутствии патриарха Московского и всея Руси Алексия II передает преемнику (пока еще с приставкой "врио") указ о сложении своих полномочий, кадры передачи ядерного чемоданчика…

Путин и Ельцин вместе покидают Кремль, и новый президент летит в Гудермес, чтобы пройти главное испытание — урегулировать ситуацию на Северном Кавказе.

"Террористические атаки и гибель подлодки "Курск" и другие беды отпечатались черными датами в истории 2000. Но все проблемы надо внимательно разбирать и решать, стараться сделать так, чтобы трагедии не повторялись", — написано на сайте.

Кадр за кадром перед посетителем сайта проходит новейшая история: Путин с Тони Блэром, премьер-министром Великобритании, с Леонидом Кучмой — президентом Украины, Биллом Клинтоном — президентом США, папой Римским, Александром Солженицыным, Майей Плисецкой, президентом США Джорджем Бушем-младшим…

Они "перемешаны" с фотографиями "в неформальной обстановке": на рыбалке, во время плавания с дельфинами, на занятиях спортом.

20 лет российской истории "упакованные" в 2,5 часа воспоминаний.

К слову, знаковая для России дата — 20 лет нахождения Путина у власти — вызывает пристальный интерес не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Например, в США тоже "подводят итоги" и "дают оценку" событиям, за это время произошедшим. И, соответственно, личности российского президента.

Об этом подробнее читайте в материале на сайте.