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Девять станций метро построят в Москве в 2020 году

Россия » Центр » Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о нововведениях в столичном метро в будущем году. По его словам, в 2020 году в московском метро станет на девять станций больше. За год планируется проложить около 42 километров новых тоннелей.

"Уже в этом году мы побили абсолютный рекорд и построили 38 км тоннелей, в следующем году мы хотим превзойти этот рекорд и пройти около 42 км тоннелей", - сообщил чиновник.

Новые станции появятся на Некрасовской линии и Большой кольцевой. По словам Хуснуллина, московское метро развивается самыми стремительными темпами в мире, а основная проблема при его строительстве - это перенос инженерных коммуникаций.

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