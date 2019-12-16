Невероятно, но факт - странный клад нашли в стене школы на Урале

Необычный клад нашли рабочие, устанавливавшие новые окна в школе № 2 города Карабаш, Челябинской области.

В стене был замурован маленький сверток, внутри которого обнаружили несколько советских монет и спичечный коробок, на этикетке которого дата — 1966 год.

Ученики, их родители и учителя теперь гадают: кто, когда и, главное, зачем поместил в стену такой странный клад.

Как пишут в городском паблике в соцсети "ВКонтакте" те, кому удалось подержать находку в руках, больше всего "впечатлил" коробок: год выпуска его 1966, а на нем картинка, посвященная проходившему тогда в Англии чемпионату мира по футболу. Но самое интересное — все спички до сих пор "функционируют".

Почему чья-то "заначка" вызвала такой ажиотаж, становится понятно, если посмотреть документы школы: здание ее было построено в начале 1960-х годов, и с тех пор капитального ремонта в нем не было, стены ни разу не вскрывались. Да и сам свёрток, говорят рабочие, нашедшие "клад", был так "надежно спрятан и замаскирован" и найти его, не разрушив стены, просто невозможно.

А монеты между тем были выпущены в период с начала 1060-х годов по 1987. И пока народ бьется над поиском разгадки, учителя решили оставить "капсулу времени" уже своим потомкам.

В стену, пока еще "не закрытую" ремонтниками, "спрятали" несколько монет разных лет, одна из которых посвящена Олимпиаде в Сочи. А чтобы облегчить задачу тем, кто клад найдет, завернули его в список работников школы.