Шаман, идущий на Москву "для изгнания Путина", опять задержан полицией

После истечения срока подписки о невыезде якутский шаман Александр Габышев вновь предпринял попытку добраться до Москвы. Однако его поход для "свержения Путина" продлился всего два дня. 10 декабря его опять задержали полицейские.

Где же шаман сейчас?

Сейчас местонахождение "шамана-воина" неизвестно. Правозащитники также не располагают информацией о его состоянии. Известно только то, что он был задержан в Якутии. С ситуацией хочет разобраться адвокат проекта "Правозащита Открытки" Ольга Тимофеева.

Один из сторонников Габышева рассказал, что его "увезли в ФСБ по подозрению в экстремизме".