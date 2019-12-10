После истечения срока подписки о невыезде якутский шаман Александр Габышев вновь предпринял попытку добраться до Москвы. Однако его поход для "свержения Путина" продлился всего два дня. 10 декабря его опять задержали полицейские.
Сейчас местонахождение "шамана-воина" неизвестно. Правозащитники также не располагают информацией о его состоянии. Известно только то, что он был задержан в Якутии. С ситуацией хочет разобраться адвокат проекта "Правозащита Открытки" Ольга Тимофеева.
Один из сторонников Габышева рассказал, что его "увезли в ФСБ по подозрению в экстремизме".
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".