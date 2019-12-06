Ноу-хау строительства школ: придумано на Урале, одобрено в Кремле

Евгений Кувайшев, губернатор Свердловской области, предложил при строительстве и реконструкции ОУ использовать новый подход, который значительно увеличит число мест в них.

Эта идея, как рассказали в пресс-службе свердловского губернатора, была одобрена в правительстве страны, а именно премьер-министром.

Сейчас в Свердловской области уже готовятся "обкатать идею": в рамках госпрограммы 11 школ "нового образца" сдадут уже в 2020 году. На это "заложены" 52 млрд рублей.

Новые школы будут 5-тиэтажными: верхние этажи — для старшеклассников, актовый и спортзалы — на третьем. И, как предполагают разработчики концепции, еще один ее "плюс" в том, что можно будет в рамках реконструкции "надстроить" уже существующие школы.

"Сегодняшние правила не позволяют создавать дополнительные места в школах, — говорит Куйвашев. — плотная застройка городов — главная тому помеха. А, воспользовавшись нашей идеей, можно в короткие сроки провести полную реконструкцию зданий, построенных в 30-е — 80-е годы прошлого века".