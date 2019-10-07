Жители Твери устроили кладбище домашних животных прямо на берегу Волги

Жители Твери устроили несанкционированное кладбище домашних животных на берегу Волги.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Пользователи социальных сетей пишут, что жители города хоронят своих любимых питомцев недалеко от реки на Проспекте Буденного.

Примечательно, что устроившие несанкционированное кладбище домашних животных горожане виноватыми себя не считают. Они пишут, что в городе отсутствуют организованные кладбища, и поэтому им приходится "выкручиваться самостоятельно".

В департаменте ЖКХ и строительства администрации города Твери радиостанции "Говорит Москва" заявили, что "вопрос захоронения домашних животных не относится к их компетенции".