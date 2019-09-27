В Москве пройдет олимпиада "Учитель школы большого города"

В начале октября в Москве стартует олимпиада для педагогов "Учитель школы большого города". Ее организаторами выступили Цент педагогического мастерства, Московский центр технологической модернизации образования (ТемоЦентр) и Московский центр качества образования, находящиеся в подчинении столичного Департамента образования и науки.

В прошлом году олимпиада проводилась впервые в пилотном режиме по трем предметам: математике, физики и химии. В ней приняли участие 2227 человек, в том числе 1360 математиков, 458 физиков и 409 химиков. Как отмечает директор ТемоЦентра Марианна Лебедева, соотношение участников олимпиады соответствует количеству учителей по данным предметам в столице. По результатам олимпиады 19 финалистов и 7 победителей получили ценные призы и возможность участвовать в конкурсе "Учитель года Москвы".

"В том году олимпиада "Учитель школы большого города" проходит уже не в пилотном, а в стандартном, штатном режиме. Мы приглашаем к участию учителей математики, физики и химии", — говорит Марианна Лебедева.

Олимпиада пройдет в четыре этапа. Первый, заочный, стартует 2 октября и будет длиться до 9 октября. Второй — это теоретический очный этап, где учителям предложат решать задачи уровня муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Он пройдет в начале ноября. Следующий очный этап будет проходить со 2 по 12 декабря, где математики будут решать более сложные задачи, а физики и химики проходить лабораторный практикум. В декабре состоится финал, на котором учителя-финалисты покажут мастер-классы о том, как серьезная наука входит в школьную систему образования.

В этом году победители также получат ценные призы и возможность принять участие в конкурсе "Учитель года Москвы". Как ранее отмечал руководитель столичного Департамента образования и науки Исаак Калина, целью проводимых в столице олимпиад для учителей является поддержка высокоталантливых педагогов школ.