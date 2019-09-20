Доктор биологических наук, член ученого совета СО РАН Сергей Соловьев рассказал о том, что Омск покинули 15 видов птиц. Ученый сообщил об этом во время заседания круглого стола, посвященного экологическим вопросам города.
Соловьев утверждает, что в последний раз комплексное экологическое исследование города проводилось в 1986 году. С тех пора Омск покинули 15 видов птиц. Ученый считает, что популяция птиц уменьшилась из-за увеличивающейся городской застройки, а также уменьшения лесных площадей. Доктор биологических наук заявил, что городские власти должны запретить фурам проезжать через центральные улицы города, чтобы снизить количество вредных выбросов в атмосферу.
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