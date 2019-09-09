В 2019 году миллионеры купили в Москве недвижимости на 100 млрд рублей

Долларовые миллионеры в этом году потратили на покупку недвижимости в центре Москвы порядка 100 миллиардов рублей.

Об этом сообщает агентство элитной столичной недвижимости Savills.

Примечательно, что элитные квартиры и апартаменты покупали как граждане Российской Федерации, так и иностранцы.

Также, сообщают специалисты, рубеж в 100 миллиардов рублей в текущем году был достигнут быстрее, чем в прошлом — в минувшем, 2018 году, барьер был преодолен в октябре.

Бюджет средней сделки в этом году составил 1,9 миллионов долларов или 120 миллионов рублей, отмечают в Savills.

Отметим, что одновременно с элитной недвижимостью в Москве, разумеется, продают и квартиры поскромнее — например, студии в 11,6 квадратных метров почти за 3 миллиона рублей.

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