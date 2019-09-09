Долларовые миллионеры в этом году потратили на покупку недвижимости в центре Москвы порядка 100 миллиардов рублей.
Об этом сообщает агентство элитной столичной недвижимости Savills.
Примечательно, что элитные квартиры и апартаменты покупали как граждане Российской Федерации, так и иностранцы.
Также, сообщают специалисты, рубеж в 100 миллиардов рублей в текущем году был достигнут быстрее, чем в прошлом — в минувшем, 2018 году, барьер был преодолен в октябре.
Бюджет средней сделки в этом году составил 1,9 миллионов долларов или 120 миллионов рублей, отмечают в Savills.
Отметим, что одновременно с элитной недвижимостью в Москве, разумеется, продают и квартиры поскромнее — например, студии в 11,6 квадратных метров почти за 3 миллиона рублей.
Читайте также:
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.