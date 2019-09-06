В Москве установлен рекорд по компактности предлагаемых покупателям квартир.
Об этом сообщает агентство по продаже недвижимости "БЕСТ-Новострой".
Так, площади студий, которые застройщики намерены продать москвичам, начинаются от 11,6 квадратных метров. Квартира с такой маленькой площадью обойдется покупателю в 2,7 миллиона рублей.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.