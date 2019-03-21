Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами.

Возглавил список основатель и бывший основной владелец розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий. В лидеры рейтинга, отмечают авторы материала, ему удалось выбиться благодаря продаже трети всех акций "Магнита" в феврале минувшего года. Напомним, что та сделка принесла Сергею Галицкому 2,5 миллиарда долларов.

В 2017 году состояние Сергея Галицкого оценивалось в 6,8 миллиардов долларов.

Второе место рейтинга, составленного журналом Forbes, занял владелец группы ОНЭКСИМ и совладелец известного баскетбольного клуба Brooklyn Nets Михаил Прохоров. В минувшем году благодаря продажам принадлежащих ему акций российский миллиардер заработал чуть меньше 2-ух миллиардов долларов.

В марте 2018 года Forbes оценил состояние Прохорова в 9,6 миллиардов долларов.

Замыкает первую тройку лидеров рейтинга, составленного журналом Forbes, председатель совета директоров компании НЛМК Владимир Лисин. Дивиденды компании принесли ему 1,6 миллиардов долларов.

В 2019 году по данным журнала Forbes его состояние достигло 21,3 миллиардов долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журнал Forbes опубликовал на своих страницах рейтинг 25-ти стран с самым умным населением. Так, согласно проведенному популярным научным британским порталом исследованию, в тройку лидеров попали Япония, Швейцария и Китай.

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