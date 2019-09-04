Мэр Красноярска объединил автотранспортную и ритуальную службы города

Администрация Красноярска сообщала ранее о планах ликвидировать городскую службу МП "Ритуальные услуги". Однако глава города Сергей Еремин постановил реорганизовать "Специализированное автотранспортное предприятие" путем присоединения к нему МП "Ритуальные услуги".

Еремин обозначил, что муниципальные предприятия должны завершить слияние до 1 февраля 2020 года. Согласно указу мэра Красноярска, правопреемником прав и обязанностей МП "Ритуальные услуги" стало муниципальное предприятие "Специализированное автотранспортное предприятие".

В городской администрации пояснили свое решение тем, что ритуальная служба имеет "отрицательную динамику основных показателей деятельности" и кредиторскую задолженность. Проводить захоронение тел бездомных и одиноких жителей Красноярска власти планируют через заключение контрактов и торги.