В пос. Омский в кранах нет воды: все выпили китайские рабочие

Жители поселка Омский в Омской области страдают от недостатка воды. Поселенцы и раньше испытывали проблемы с водой, но все изменилось после приезда китайских рабочих. Проблема стала настолько острой, что дошла до губернатора региона Александра Буркова.

Глава региона озабочен двумя проблемами - низким давлением водопровода, а также плохим состоянием дорог. Бурков обратился к местному главе Минстроя Антону Заеву. Чиновник пояснил, что о проблемах осведомлен. По его словам, ведомство разрабатывает проектно-сметную документацию для реконструкции дорожного полотна и повышения давления в водопроводе.

Проблему жителей поселка Омский описал местный житель - глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа. Он утверждает, что низкое давление водопровода обусловлено ужасным техническим состоянием трубы. Сейчас труба не может обеспечить жителей поселка водой, поскольку образовался китайских городок. Рабочие из Поднебесной потребляют всю доступную воду, а до жителей поселка вода не доходит.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что китайские рабочие "отодвигают" китайско-российскую границу.

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