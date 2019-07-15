Возле здания Московской городской избирательной комиссии усилены меры безопасности.
Об этом сообщает агентство новостей РИА.
Усилить меры безопасности было решено после несанкционированного митинга, состоявшегося вчера, 14 июля.
Как сообщает РИА, у здания Московской городской избирательной комиссии выставлены металлические ограждения. Сотрудники полиции же находятся как во внутреннем дворе учреждения, так и снаружи.
Напомним, что акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" была организована оппозиционерами. Изначально мероприятие анонсировалась как встреча с избирателями, но уже позже акция переросла в митинг.
Данные о задержанных в результате протестной акции разнятся — средства массовой информации сообщают о 25 до 49 задержанных. Отметим, что представителям правоохранительных органов пришлось прибегнуть к силовому воздействию, когда участники акции попытались разбить палаточный лагерь.
Ранее "Правда.Ру" подробно писала о митинге на проспекте Сахарова, поводом к которому послужило резонансное дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Читайте также:
Из-за чего в России возможна революция.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.