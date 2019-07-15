У Мосгоризбиркома усилены меры безопасности после митинга оппозиции

Возле здания Московской городской избирательной комиссии усилены меры безопасности.



Российская оппозиция не оправдала доверие Запада

Об этом сообщает агентство новостей РИА.

Усилить меры безопасности было решено после несанкционированного митинга, состоявшегося вчера, 14 июля.

Как сообщает РИА, у здания Московской городской избирательной комиссии выставлены металлические ограждения. Сотрудники полиции же находятся как во внутреннем дворе учреждения, так и снаружи.

Напомним, что акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" была организована оппозиционерами. Изначально мероприятие анонсировалась как встреча с избирателями, но уже позже акция переросла в митинг.

Данные о задержанных в результате протестной акции разнятся — средства массовой информации сообщают о 25 до 49 задержанных. Отметим, что представителям правоохранительных органов пришлось прибегнуть к силовому воздействию, когда участники акции попытались разбить палаточный лагерь.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о митинге на проспекте Сахарова, поводом к которому послужило резонансное дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

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