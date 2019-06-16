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За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"

Общество print

Митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" поводом к которому послужило резонансное дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, прошел сегодня в Москве на проспекте Сахарова. Инициаторами этого согласованного массового мероприятия были Союз Журналистов России и Союз Журналистов Москвы, заявлено было присутствие 20 000 человек.


Пока Иван Голунов под арестом, начатое им расследование продолжается / Новости от 10.06.2019 19:37

Накануне, глава СЖР, Владимир Соловьёв, пригласил всех неравнодушных принять участие в митинге, "всех коллег, кому небезразличны принципы свободы слова, информации и соблюдения законности в отношении граждан нашей страны, проявить свою гражданскую позицию".

На митинге выступали представители российского медиа-сообщества. Они, со сцены, говорили и о других несправедливо осужденных и заключенных журналистах и общественных деятелях.

Так, например, Марина Галюченко, председатель Центрального Совета Межрегиональной общественной организации "Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности" говорила о цеховой солидарности журналистов, "во многом благодаря которой Иван Голунов сейчас на свободе".

Выступил на мероприятии, глава организации "Антидилер", экс-депутат, соавтор "антитабачного закона", и спортсмен Дмитрий Носов. Он говорил об "оборотнях в погонах", правоохранителях, которые изменили присяге. При этом, Носов заявил, что каждый, кто покупает наркотики, выступает "спонсором огромной нарко-террористической мафии".

Никита Исаев, лидер общественно-политического движения "Новая Россия", выступая с трибуны, заявил, что "страна находится в критической точке" и связано это по мнению общественника с тем, что "не только правоохранительная система, но и в целом власть обеспечили высочайшую степень недоверия к ней".

Далее слово взял заместитель Председателя Союза журналистов России Алексей Вишневицкий, который отметил в связи с освобождением Ивана Голунова, что "все мы немножко успокоились, но это дело совершенно не закончилось". Он также подчеркнул, что сразу же предложил провести ревизию всех дел, сидящих и содержащихся в СИЗО по 228 статье. Он заявил, что он против наркоторговли, но и против "беспредела".

Выступал на митинге и широко и периодически скандально известный бизнесмен Сергей Полонский. Он заявил, что "предприниматели России находятся в таком же положении, как и журналисты. Против предпринимателей в России ежегодно возбуждают 480 000 уголовных дел". Полонский, при этом, заявил с трибуны, что 80% этих дел — незаконны. Также он сослался на аналогичные слова президента России. Далее в весьма эмоциональной манере Полноский предложил журналистам и предпринимателям объединить усилия.

Далее выступила группа в поддержку осужденного журналиста Фауда Аббасова, который содержится в одном из подмосковных СИЗО. По мнению защитников Аббасова, содержится он там "без всякого обвинения".

Выступал на митинге и "скандальный фермер" Василий Вильниченко, он призвал "прийти от повседневной лжи к повседневной правде". Следом за фермером, выступил журналист "Тульской Правды" Михаил Федоров. Он рассказал об изъятиях тиража "Тульской Правды" в Новомосковске сотрудниками полиции без объяснения причин и без соблюдения процессуальных норм. Первопричиной инцидента Федоров назвал публикацию материалов по "мусорной теме", и, в частности, соглашения между властями Тульской и Московской областей по вывозу мусора и его утилизации в Тульской области.

Следующей выступала журналист Екатерина Винокурова. Она попросила больше внимания уделять теме арестов журналистов, которые освещают протестные митинги непосредственно с места событий.

После Винокуровой слово взял Владимир Хейфец, журналист "РБК+1". Он говорил о журналистах, задержанных в Северокавказских республиках. По мнению журналиста, его коллеги были задержаны безосновательно.

Выступила на мероприятии общественница и журналист Леся Рябцева. Она подчеркнула, что история, произошедшая с Иваном Голуновым, "она не только про журналистское, она про общественное, про то, что может произойти с кем угодно".

В итоге от организаторов поступило предложение принять резолюцию митинга, в которой, в частности, заявлено: "следственным органам необходимо провести самую тщательную проверку дела Ивана Голунова. Прозрачную для общества. И наказать виновных".

Помимо этого, в резолюцию вошел пункт об изменениях в статье 228, анализ и проверка приговоров по этой статье, вынесенных в последние несколько лет. Особенно журналистам и общественникам. Обратиться к Росгвардии и правоохранителям, чтобы выработать регламент взаимодействия силовых структур с журналистским сообществом. В частности, во время санкционированных и несанкционированных массовых акций. Собравшиеся на митинге поддержали эту инициативу.

Что касается численности, то вместо заявленных 20 000 на мероприятии было от силы несколько сотен человек. Само мероприятие продлилось вместо двух часов, чуть более часа. Впрочем, все желающие смогли выступить, резолюция была составлена, и в итоге будет направлена по соответствующим адресатам.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала как о самом резонансном аресте журналиста Ивана Голунова, так и о том, что оно для страны и общества значит. 

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