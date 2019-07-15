Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заставил глав местных дорожных организаций сесть в инвалидные коляски и проехать на них по улицам города.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Таким необычным способом глава государства хотел испытать доступность городской среды. В необычном мероприятии участвовали не только главы дорожных организаций города, но и инвалиды-колясочники.
Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что все выявленные случаи низкой доступности участков города для маломобильных слоев населения — например, высокие бордюры или же желоба для отвода воды на пешеходных переходах — обязательно будут исправлены.
Отметим, что на прошлой неделе мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправил на две недели своего заместителя Владимира Юрченко в одну из общеобразовательных школ города — там сейчас идет активное строительство, ведь школу нужно успеть сдать к началу учебного года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в небольшом городке под Челябинском появились штрафные стоянки для коров.
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