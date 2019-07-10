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Источник Правда.Ру

В Екатеринбурге 7-летний мальчик работает кондуктором автобуса

Россия » Урал » Екатеринбург print

Екатеринбургский журналист Антон Дербенёв рассказал о семилетнем мальчике, который подрабатывает кондуктором на одном из популярных автобусных маршрутов города. По словам журналиста, Аминджона никто не заставляет работать, он это делает, чтобы помочь своему отцу - водителю автобуса.


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Дербенёв сообщил, что мальчик работает полный рабочий день, очень хорошо считает и полностью справляется со своими обязанностями. Но некоторых местных жителей это не порадовало. Их возмутил факт привлечения ребенка к такой работе.

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков неоднозначно воспринял эту информацию. Он рассказал, что "чисто житейски" ничего плохого в этом нет, но напомнил, что дети могут начинать трудовую деятельность после достижения 14 лет.

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Темы дети труд работа автобус екатеринбург
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