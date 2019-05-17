Бухгалтер рязанского университета за шесть лет работы присвоила себе 5 млн рублей

Бухгалтер одного из университетов Рязани в течение долгих шести лет присваивала себе денежные средства иностранных студентов.



Бухгалтер администрации Левашинского района осуждена за хищение 175 млн рублей / Новости от 19.02.2019 13:15

Об этом СМИ сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно предоставленной информации, деньги студентов предназначались для оплаты их проживания в общежитии учебного заведения.

По словам Ирины Волк, за годы работы горе-бухгалтер присвоила себе свыше 5 миллионов рублей.

Также официальный представитель МВД РФ отметила, что женщина признала свою вину и возместила материальный ущерб в полном размере. Уголовное дело же в самое ближайшее время будет подано в суд.

Фото: kremlin. ru.