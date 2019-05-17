Бухгалтер рязанского университета за шесть лет работы присвоила себе 5 млн рублей

Бухгалтер одного из университетов Рязани в течение долгих шести лет присваивала себе денежные средства иностранных студентов.
Об этом СМИ сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Согласно предоставленной информации, деньги студентов предназначались для оплаты их проживания в общежитии учебного заведения.
По словам Ирины Волк, за годы работы горе-бухгалтер присвоила себе свыше 5 миллионов рублей.
Также официальный представитель МВД РФ отметила, что женщина признала свою вину и возместила материальный ущерб в полном размере. Уголовное дело же в самое ближайшее время будет подано в суд.
Фото: kremlin. ru.
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